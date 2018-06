Moskau (AFP) Russlands Präsident Wladimir Putin hat vom Westen erneut Beweise für die vermuteten Chemiewaffeneinsätze durch die syrische Führung verlangt. Wenn es für die Vorwürfe Belege gebe, müssten sie im UN-Sicherheitsrat vorgelegt werden, sagte Putin am Mittwoch im Fernsehsender Channel One. Wenn die Beweise zudem "überzeugend" seien, werde Russland "äußerst entschieden" handeln. Zudem gab Putin an, Russland habe Lieferungen von Raketenabwehrsystemen des Typs "S-300" nach Syrien ausgesetzt.

