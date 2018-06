Bern (AFP) In einer Feuerwerkfabrik im Schweizer Kanton Bern hat sich eine Explosion ereignet. Nach dem Vorfall in der Firma Hamberger am frühen Mittwochmorgen in Oberried am Brienzersee bestehe für die Bevölkerung keine Gefahr, teilte die Polizei nach Angaben der Schweizerischen Depeschenagentur (sda) mit. Einsatzkräfte seien vor Ort. Über mögliche Opfer könnten noch keine Angaben gemacht werden, teilte die Polizei laut sda weiter mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.