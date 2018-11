San Francisco (AFP) Microsofts neue Spielekonsole Xbox One kommmt in Deutschland und zwölf anderen Ländern am 22. November in die Regale. Der Preis betrage 499 Euro, teilte die US-Firma am Mittwoch mit. Die Leistungsfähigkeit der neuen Xbox wurde nach Microsoft-Angaben im Vergleich zur Vorgängerversion deutlich verbessert. Sensoren zur Erkennung von Körperbewegungen werden ergänzt durch eine Gesichts- und Spracherkennung. Außerdem soll die Konsole dank TV- und Internetfunktion zu einer Multimediaplattform werden.

