Sydney (AFP) - (AFP) Bei der Parlamentswahl am Samstag steht Australien vor einem Machtwechsel. Umfragen zufolge liegt die konservative Liberale Partei klar in Führung vor den seit sechs Jahren regierenden Sozialdemokraten. Zuletzt wurden der Partei des Oppositionsführers und Spitzenkandidaten, Tony Abbott, 87 Sitze im Parlament zugetraut. Die Labor Party von Premierminister Kevin Rudd kam in Umfragen dagegen nur auf 60 der insgesamt 150 Mandate.

