Ljubljana (dpa) - Die deutschen Basketballer haben bei der EM in Slowenien im zweiten Spiel die erste Niederlage kassiert und einen großen Schritt Richtung Zwischenrunde verpasst. Keine 24 Stunden nach dem Sensationscoup gegen Mitfavorit Frankreich verlor das Team in Ljubljana überraschend gegen Belgien mit 73:77 nach Verlängerung. Morgen steht für die deutsche Auswahl das Duell mit der ungeschlagenen Ukraine an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.