Berlin (AFP) Viele Krebspatienten werden nicht in spezialisierten Tumorzentren behandelt, obwohl es dort die größten Erfahrungen mit der Krankheit gibt. Laut dem am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Onkologie-Report der AOK Rheinland/Hamburg wurde 2011 nur jeder dritte Patient mit Darmkrebs in einem zertifizierten Zentrum behandelt. Bei den an Lungenkrebs Erkrankten fand sogar nur eine von fünf Behandlungen in einem solchen Zentrum statt.

