München (AFP) Nach einer knapp einmonatigen Sommerpause ist am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht München der NSU-Prozess fortgesetzt worden. Am bislang 33. Verhandlungstag soll die Beweisaufnahme mit Zeugenbefragungen fortgesetzt werden. Außerdem will das Gericht Videofilme zu den NSU-Verbrechen als Beweismittel einführen.

