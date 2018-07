Berlin (AFP) SPD und Grüne wollen mit Unterstützung aus den Ländern die Trendwende bei der Bundestagswahl in gut zwei Wochen schaffen. Was es an Mehrheiten für beide Parteien in vielen Bundesländern gebe, solle nach dem 22. September auch auf Bundesebene fortgesetzt werden, sagte SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück nach dem Treffen von Spitzenvertretern beider Parteien am Donnerstag in Berlin. "Wir werden die letzten 17 Tage kämpfen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.