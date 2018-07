Brüssel (AFP) Die Europäische Union kann einen Erfolg auf dem Weg zu einem weltweiten Klimapakt für die Luftfahrt verbuchen. Beim zuständigen Gremium der Vereinten Nationen, der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO), wurde am Mittwoch der Entwurf für einen Rahmenplan gebilligt, sagte ein Sprecher von EU-Klimakommissarin Connie Hedegaard am Donnerstag in Brüssel. Das könnte den Streit um den Emissionshandel in der Luftfahrt zwischen der EU und Staaten wie China und den USA entschärfen.

