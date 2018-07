Bergisch Gladbach (AFP) Die massiven Anstrengungen der Autoindustrie im Feld alternativer Antriebe haben einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren für einen Boom bei der Anmeldung neuer Patente gesorgt. Während die Zahl neuer Patente bei herkömmlichen Antrieben zwischen 2006 und 2012 um fünf Prozent zurückgegangen sei, habe diese sich bei Elektroantrieben mit einen Zuwachs von 125 Prozent mehr als verdoppelt, hieß es in einer am Mittwochabend veröffentlichten Studie der Fachhochschule der Wirtschaft Bergisch Gladbach. Bei den Hybridantrieben stieg die Zahl neuer Patente um 82 Prozent.

