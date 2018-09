Berlin (AFP) Unternehmen in Deutschland blicken einer Umfrage zufolge mit Sorge auf die politische Umsetzung der Energiewende. In einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) bewerteten die Unternehmen die Auswirkungen der Energiewende auf ihre Wettbewerbsfähigkeit auf einer Skala von minus 100 bis plus 100 mit minus elf. Dies war geringfügig besser als im Herbst 2012. Nur 16 Prozent der Betriebe sahen die Auswirkungen der Energiewende positiv oder sehr positiv.

