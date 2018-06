Berlin (AFP) Im Fall ihrer Regierungsübernahme will die SPD den Arbeitsmarkt wieder stärker regulieren. "Was wir wollen ist gute Arbeit. Gute Arbeit aber ist Arbeit, die unbefristet ist, der ein Tarifvertrag zu Grunde liegt und die den Menschen ein Einkommen gibt, von dem sie und ihre Familien leben können", sagte der designierte Arbeitsminister der SPD, Klaus Wiesehügel, dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe). Er kündigte an, insbesondere gegen die Befristung von Arbeitsverträgen und die Schlechterstellung von Leiharbeitern vorzugehen.

