Wiesbaden (AFP) - (AFP) Für Damenschuhe geben Privathaushalte in Deutschland doppelt so viel Geld aus wie für Herrenschuhe. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, zahlten sie im Jahr 2011 im Durchschnitt 143 Euro für Damen- und 70 Euro für Herrenschuhe. Für Kinderschuhe wurden demnach im Schnitt 28 Euro ausgegeben.

