Los Angeles (dpa) - Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie und Star-Komiker Steve Martin werden in diesem Jahr mit Ehrenoscars ausgezeichnet. Nach Mitteilung der Filmakademie in Beverly Hills soll Jolie für ihr humanitäres Engagement mit dem Jean-Hersholt-Preis geehrt werden. Martin wird für seine Verdienste um den Film mit der Statue belohnt. Die Auszeichnungen werden am 16. November in Hollywood ausgehändigt. Die Verleihung der Ehrenoscars wurde 2009 erstmals von der normalen Oscar-Show abgekoppelt.

