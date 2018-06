Monza (SID) - Vijay Mallya, Teamchef von Adrian Sutils Formel-1-Rennstall Force India, hat seine Kollegen vor der Beschäftigung von Bezahlfahrern gewarnt. "Es werden die falschen Signale ausgesendet, wenn man sich als Team für einen Paydriver entscheidet", sagte der Inder vor dem Großen Preis von Italien (Sonntag, 14.00 Uhr/RTL und Sky). Wer für Force India fahren wolle, müsse Talent und Geschwindigkeit mitbringen.

Erst kurz vor der Saison hatte sich Force India neben dem Schotten Paul di Resta für Sutil (30) als zweiten Fahrer entschieden. Und damit gegen den Jules Bianchi, obwohl der Franzose dem finanziell angeschlagenen Team mehr Sponsoren hätte besorgen können. "Der Grund war, dass sich das technische Personal für ihn (Sutil, d. Red.) aussprach. Paydriver interessieren mich nicht. Ich will Fahrer, die über Talent verfügen", sagte Mallya. Allerdings gilt es im Fahrerlager als offenes Geheimnis, dass auch Sutil Sponsoren für Force India besorgte.

Viele Teams in der Formel 1 leiden unter den hohen Kosten in der Königsklasse des Motorsports und können sich ihr Engagement nur noch leisten, weil sie ihre Cockpits nicht an die besten Piloten vergeben, sondern an die Fahrer, die die meisten Sponsoren generieren.