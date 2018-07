Basel (SID) - Die Schweiz bewirbt sich mit Basel als Austragungsort um Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2020. Das gab der Schweizer Fußballverband offiziell bekannt. Die Endrunde in sieben Jahren soll in 13 Stadien in 13 Ländern ausgetragen werden. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte sich in der vergangenen Woche auf München als Bewerberstadt verständigt. Die Schweiz war gemeinsam mit Österreich Gastgeber der EURO 2008.