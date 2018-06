München (SID) - Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski freut sich riesig auf das Zusammenspiel mit seinem künftigen Klubkollegen Mesut Özil beim FC Arsenal. "Auf jeden Fall rocken Mesut und ich Arsenal", versprach der seit Sommer 2012 bei den Gunners spielende Podolski der Bild-Zeitung und erklärte, er freue sich "wahnsinnig, das Mesut kommt. Er ist ein guter Freund und ein genialer Fußballer."

Der Spielmacher, den Real Madrid nach der Verpflichtung des 100-Millionen-Mannes Gareth Bale vom Hof jagte, und Arsenal, das "passt absolut", versicherte Podolski weiter: "Wir spielen schon jetzt einen geilen Fußball. Das einzige, was uns bisher gefehlt hat, war der letzte Punch, das Überraschungsmoment. Genau das kann Mesut uns geben."

Für die Nationalmannschaft sei der "deutsche Block" in London mit Per Mertesacker, Podolski und Özil "auf jeden Fall kein Nachteil", sagte der 28-Jährige und kündigte an: "Vielleicht war Mesut ja auch nicht der letzte Nationalspieler, der zu uns kommt."

Dass Podolski selbst wegen eines Muskelbündelrisses rund drei Monate ausfallen wird, macht den früheren Kölner allerdings "extrem traurig. Ich hätte gerne sofort mit Mesut zusammengespielt und ihm nicht von der Tribüne aus zugeschaut. Aber ich kann es nicht ändern. Ich kann den Muskel nicht zusammennähen."