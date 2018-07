Hamburg (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat nach zahlreichen Niederlagen in der Vorbereitung auch in der Länderspielpause eine Schlappe in einem Testspiel hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Robin Dutt unterlag bei Zweitligist FC St. Pauli mit 1:4 (0:3). Der zur Pause eingewechselte Martin Kobylanski sorgte für den Bremer Ehrentreffer (51.).