Berlin (dpa) - Das Aktuelle Kalenderblatt für den 5. September

36. Kalenderwoche

248. Tag des Jahres



Noch 117 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Jungfrau



Namenstag: Maria Theresia, Roswitha

HISTORISCHE DATEN

2012 - EU-Staaten müssen Ausländer als Flüchtlinge anerkennen, wenn diese in ihrer Heimat in schwerwiegender Weise religiös verfolgt werden. Dies stellt der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg fest.



2011 - Der japanische Autobauer Honda ruft wegen fehlerhafter Fensterhebel weltweit fast eine Million Fahrzeuge in die Werkstätten zurück.



2008 - In Angola beginnt die erste Parlamentswahl seit 16 Jahren. Die Regierungspartei MPLA erreicht bei der zweitägigen Abstimmung mehr als 80 Prozent der Stimmen.



2003 - Die Industrieländer beschließen auf einer Konferenz in der kubanischen Hauptstadt Havanna, mehr Geld aus der sogenannten Globalen Umweltfazilität (GEF) für den Kampf gegen die Wüstenbildung zu verwenden.



1998 - Bundesverteidigungsminister Volker Rühe unterzeichnet mit seinen Kollegen aus Polen und Dänemark ein Abkommen über die Bildung eines trinationalen Korps Nordost.



1993 - Bei den Dressur-Europameisterschaften im slowenischen Lipica gewinnen Deutschlands Reiter alle drei Titel.



1958 - Der Roman "Doktor Schiwago" des russischen Schriftstellers Boris Pasternak tritt mit der Veröffentlichung der englischsprachigen Ausgabe seinen weltweiten Siegeszug an.



1948 - Der 72. Deutsche Katholikentag geht in Mainz zu Ende. Es ist der erste Katholikentag seit 1932.



1800 - Die Engländer unter Admiral Lord Nelson besetzen Malta und erzwingen den Abzug der Franzosen, die seit 1798 die Insel beherrschten.

AUCH DAS NOCH

1999 - dpa meldet: Ein Urlauber aus München hat auf der Rückreise nach Deutschland seine Frau an einer Autobahnraststätte bei Rom vergessen.

GEBURTSTAGE

1976 - Carice van Houten (37), niederländische Schauspielerin ("Operation Walküre")



1948 - Daniela Ziegler (65), deutsche Schauspielerin ("Der Fürst und das Mädchen") und Sängerin



1928 - Albert Mangelsdorff, deutscher Posaunist, gest. 2005



1914 - Stuart Freeborn, britischer Maskenbildner ("Krieg der Sterne"), gest. 2013



1733 - Christoph Martin Wieland, deutscher Schriftsteller, Dichter ("Oberon") und Übersetzer, gest. 1813

TODESTAGE

2012 - Maria Becker, Schweizer Schauspielerin und Regisseurin, geb. 1920



1803 - Pierre Ambroise François Choderlos de Laclos, französischer Schriftsteller ("Gefährliche Liebschaften"), geb. 1741