St. Petersburg (dpa) - Zum Beginn des Gipfels der führenden Industrie- und Schwellenländer in St. Petersburg haben sich arabische und internationale Organisationen entschieden gegen einen Militärschlag auf Syrien ausgesprochen. Das Kinderhilfswerk World Vision appellierte in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel, ihren politischen Einfluss für eine Friedensoffensive einzusetzen. Seit Ausbruch des Konflikts seien mehr als 100 000 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Millionen Syrer seien als Flüchtlinge registriert.

