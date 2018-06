Neu Delhi (AFP) - (AFP) Aus Protest gegen die Festnahme eines Hindu-Gurus wegen des Vorwurfs der sexuellen Gewalt hat sich ein Prediger in Indien kastriert. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag wurde der 60-jährige Baba Premdas am Mittwoch im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh blutend und an den Genitalien verstümmelt ins Krankenhaus gebracht und dort operiert. Sei Zustand sei stabil.

