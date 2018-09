Banda Aceh (AFP) Ein Gesundheitsfragebogen für junge Schüler, in dem sie ausdrücklich nach der Größe ihrer Geschlechtsorgane befragt werden, hat in einem kleinen indonesischen Ort für Entrüstung gesorgt. Ausgerechnet in der konservativ-islamischen Provinz Aceh, in der als einziger die Scharia gilt, wurden die Elf- bis Zwölfjährigen zudem befragt, ob sie schon einmal erotische Träume gehabt hätten. Das Bildungsministerium in Jakarta entschuldigte sich am Donnerstag für die Befragung.

