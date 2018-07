Teheran (AFP) Das iranische Außenministerium soll den Iran künftig bei den Verhandlungen über dessen umstrittenes Atomprogramm vertreten. Dies gab Präsident Hassan Rohani am Donnerstag bekannt. Seit 2003 wurden die Gespräche stets vom Vorsitzenden des Nationalen Sicherheitsrats geleitet. Rohani selbst war in dieser Funktion von 2003 bis 2005 Chefunterhändler des Irans und willigte damals in die Aussetzung der Urananreicherung und die unangekündigte Kontrolle der Atomanlagen ein. Zuletzt führte Said Dschalili als Chef des Gremiums die Verhandlungen.

