Karlsruhe (dpa) - Seine Unterstützer jubeln, die Justiz im Freistaat steht schlecht da: Gustl Mollath hat mit seiner Verfassungsbeschwerde Erfolg gehabt. Die bayerischen Richter haben nicht ausreichend begründet, warum er so lange in der Psychiatrie bleiben musste.

Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts saß Mollath in den vergangenen zwei Jahren verfassungswidrig in der Psychiatrie. Das höchste deutsche Gericht gab einer Beschwerde des 56-jährigen Nürnbergers statt.

Karlsruhe wirft den bayerischen Richtern vor, ihre Entscheidungen nicht gut genug begründet zu haben, sondern sich mit knappen, allgemeinen Wendungen begnügt zu haben: "Die in den Beschlüssen aufgeführten Gründe genügen nicht, um die Anordnung der Unterbringung des Beschwerdeführers zu rechtfertigen."

Mollath war 2006 auf gerichtliche Anordnung in die Psychiatrie eingewiesen worden, weil er seine Frau misshandelt und außerdem Autoreifen zerstochen haben soll. Anfang August wurde er entlassen. Das Verfassungsgericht hielt die nachträgliche Überprüfung dennoch für wichtig. Das Oberlandesgericht Nürnberg hatte auf eine Beschwerde von Mollaths Anwalt zugleich angeordnet, dass das Verfahren gegen ihn neu aufgerollt wird.

Mollath sah sich stets als Opfer eines Komplotts seiner Ex-Frau und der Justiz, weil er auf Schwarzgeldgeschäfte bei der HypoVereinsbank hingewiesen habe.

Seine Verfassungsbeschwerde hatte sich gegen Beschlüsse des Landgerichts Bayreuth und des Oberlandesgerichts Bamberg aus dem Jahr 2011 gerichtet. Nach Ansicht der Karlsruher Richter verletzen diese Mollaths Grundrecht auf Freiheit der Person in Verbindung mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Die Sache wurde deshalb zur erneuten Entscheidung ans Oberlandesgericht Bamberg zurückverwiesen.

Die Karlsruher Richter bemängelten unter anderem, dass die Gerichte in Bayreuth und Bamberg nicht konkret genug dargelegt hätten, dass von Mollath auch künftig Gefahr ausgeht. So habe sich das Landgericht nicht damit auseinandergesetzt, dass die Ausführungen des Sachverständigen in seinem schriftlichen Gutachten von der mündlichen Anhörung abwichen. Auch habe das Gericht keine eigene Prognose erstellt. Darüber hinaus sei Entlastendes zugunsten Mollaths nicht erkennbar berücksichtigt worden. Schließlich habe das Gericht nicht genug geprüft, ob es Alternativen zur Unterbringung in der Psychiatrie gab.

Mollaths Anwalt Michael Kleine-Cosack kritisierte die Justiz in Bayern und Justizministerin Beate Merk (CSU) scharf. Die Richter hätten Mollath mit "unverantwortlicher Leichtfertigkeit" in der Psychiatrie untergebracht und trotz neuer Erkenntnisse mit "stupendem Starrsinn an ihren Fehlentscheidungen festgehalten". Der Beschluss aus Karlsruhe sei auch eine "Ohrfeige" für Merk. Sie habe zu lange an den unhaltbaren Unterbringungsentscheidungen festgehalten.

Das bayerische Justizministerium bewertete die Entscheidung des Verfassungsgerichts als Beweis für das Funktionieren des Rechtsstaats und verwies auf die anstehende Reform des Unterbringungsrechts. Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) erläuterte mit Blick auf den Status quo: "Das Risiko, zu lange zu Unrecht in der psychiatrischen Unterbringung zu landen, ist zu hoch."

Gerichtsmitteilung