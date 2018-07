Karlsruhe (dpa) - Gustl Mollath hat mit seiner Beschwerde vor dem höchsten deutschen Gericht Erfolg gehabt. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts saß der Nürnberger in den vergangenen zwei Jahren verfassungswidrig in der Psychiatrie. Das Gericht gab einer Beschwerde des 56-Jährigen statt. Die Karlsruher Richter werfen ihren Kollegen in Bayern vor, ihre Entscheidungen nicht gut genug begründet zu haben. Zehn Tage vor der Landtagswahl nutzte die Opposition diese Steilvorlage zu einem Angriff auf Justizministerin Beate Merk.

