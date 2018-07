New York (dpa) - Gelungener Auftakt für Michael Kors: Der US-Designer hat kurz vor Beginn der New Yorker Fashion Week einen begehrten Modepreis erhalten. Der 54-Jährige sei mit dem "Couture Council Award for Artistry of Fashion" ausgezeichnet worden. Das teilte das Mode-Institut der New Yorker State University mit. Kors habe mit seinem "außergewöhnlichen Talent" eine internationale Marke aufgebaut, die die Essenz des zeitgenössischen US-Designs verkörpere. Unter den Gästen der feierlichen Verleihungsgala waren unter anderem das Model Karolína Kurková und die Schauspielerin Hilary Swank.

