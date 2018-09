Washington (AFP) Angesichts der Zitterpartie im Kongress zu Syrien hat US-Präsident Barack Obama eine für Anfang kommender Woche geplante Reise nach Kalifornien abgesagt. Das Weiße Haus teilte am Donnerstag mit, Obama werde in Washington bleiben, um die Abgeordneten von einem Militärschlag gegen die syrische Führung zu überzeugen. Der Präsident, der sich derzeit beim G-20-Gipfel in Russland aufhält, hatte sich in Kalifornien mit Spendensammlern treffen wollen. Außerdem war US-Medien zufolge eine Rede bei einem Gewerkschaftstreffen geplant gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.