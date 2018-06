Sankt Petersburg (AFP) - (AFP) US-Präsident Barack Obama will sich am Rande des G-20-Gipfels im russischen St. Petersburg mit Aktivisten einheimischer Homosexuellen-Gruppen treffen. Obama wolle bei dem Treffen am Freitagabend über "die Verletzung von Rechten aufgrund der sexuellen Orientierung" sprechen und eine internationale Verfolgung derartiger Rechtsverletzung fordern, sagte der Leiter der Gruppe LGBT Network, Igor Kotschetkow, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Neben dem LGBT Network sagte auch die St. Petersburger Gruppe Coming Out eine Teilnahme zu.

