Washington (AFP) Angesichts wachsender Sorge vor Überwachung und Datendiebstahl unternehmen US-Internetnutzer laut einer Studie zunehmend Schritte zum Schutz ihrer Privatsphäre. 86 Prozent der Nutzer hätten verschiedene Maßnahmen getroffen, um ihre Daten vor der Überwachung durch andere Nutzer oder Firmen zu schützen, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Pew Research Center. Dennoch gaben viele Nutzer an, bereits im Internet Opfer von Betrug, Beleidigung oder Verunglimpfung geworden zu sein.

