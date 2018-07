Miami (AFP) - (AFP) Vor der Küste von Florida haben Taucher in nicht einmal fünf Meter Tiefe einen Goldschatz gefunden. Die Taucherfamilie Schmitt, die auf die Suche nach Wracks spezialisiert ist, teilte am Mittwoch mit, am Montag in dem Wrack eines spanischen Schiffs aus dem 18. Jahrhundert Goldstücke und Goldketten im Wert von 300.000 Dollar (227.000 Euro) entdeckt zu haben. Demnach befand sich das Wrack im flachen Wasser 140 Meter vor der Küstenstadt Fort Pierce.

