Washington (AFP) US-Außenminister John Kerry plant am Montag ein Treffen mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Bei dem Gespräch in London werde es um den Nahost-Friedensprozess gehen, teilte das Außenministerium in Washington am Donnerstag mit. Unter Vermittlung der USA hatten Israelis und Palästinenser Ende Juli nach fast dreijähriger Unterbrechung wieder direkte Friedensgespräche aufgenommen.

