Wolfsburg/Hamburg (dpa) - VW-Patriarch Ferdinand Piëch hat sich persönlich mit einem klaren Dementi zu einem angeblichen Rückzug von der Aufsichtsratsspitze zu Wort gemeldet. "Totgesagte leben länger", sagte er dem Nachrichtenmagazin "Spiegel", wie "Spiegel Online" am Freitag meldete.

Das "Handelsblatt" hatte zuvor berichtet, dass Piëch angeblich seinen Posten als Chefkontrolleur im Aufsichtsrat "aus gesundheitlichen Gründen" abgeben wolle. Das wies Piëch nun eindeutig zurück. "Ich freue mich auf den Konzernabend im Vorfeld der [Automesse] IAA am kommenden Montag, an dem ich auch in Zukunft als Aufsichtsratsvorsitzender teilnehmen werde." Piëch ist auf der Messe stets beim Medienempfang vor den Pressetagen zugegen.

VW-Dementi im Wortlaut

"Spiegel Online"

"Handelsblatt"

Bestimmung für Wechsel in Aufsichtsrat

VW-Vorstandsriege

VW-Aufsichtsrat