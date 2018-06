Ljubljana (SID) - Die deutschen Basketballer müssen bei der EM in Slowenien um den Einzug in die Zwischenrunde bangen. Im dritten Vorrundenspiel kassierte die Mannschaft von Bundestrainer Frank Menz beim 83:88 (30:39) gegen die Ukraine die zweite Niederlage in Folge.

Damit steht die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) vor den letzten beiden Spielen der ersten Gruppenphase gegen Großbritannien am Sonntag (14.30 Uhr) und Israel am Montag (17.45/beide ARD) unter Druck. Zwei Siege sind Pflicht, garantieren aber noch nicht den Einzug in die Zwischenrunde.

Als bester deutscher Werfer im Spiel gegen die Ukraine, Gastgeber der EuroBasket 2015, erzielte Heiko Schaffartzik in der Hala Tivoli von Ljubljana vor 1570 Zuschauern 22 Punkte, Robin Benzing kam auf 17 Zähler. Beim überraschenden Auftaktsieg gegen Frankreich (80:74) und der Niederlage gegen Belgien (73:77 n.V.) war der 24-jährige Benzing Topscorer gewesen.