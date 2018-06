Vilnius (AFP) Die Europäische Union vermutet den syrischen Staatschef Baschar al-Assad hinter dem Chemiewaffeneinsatz in Syrien. "Alle Mitgliedstaaten haben den Einsatz von Chemiewaffen verurteilt", sagte der litauische Verteidigungsminister Juozas Olekas am Freitag nach einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Litauens Hauptstadt Vilnius. "Viele Hinweise erlauben uns den Schluss, dass die Chemiewaffen vom Regime eingesetzt wurden", fügte er hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.