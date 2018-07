München (AFP) Die Mutter der seit mehr als zwei Jahrzehnten in einer US-Todeszelle einsitzenden gebürtigen Berlinerin Debra Milke hat sich hocherfreut über die anstehende Freilassung ihrer Tochter geäußert. "Wir sind überglücklich", schrieb die Mutter Renate Janka per Mail an die BR-Fernsehsendung Report München. Nach Angaben aus Familienkreisen soll Milke bereits am Wochenende das Gefängnis verlassen können.

