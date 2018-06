Berlin (AFP) Vor dem Start der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt am Main haben Verbraucherschützer die Bundesregierung aufgefordert, den geplanten CO2-Grenzwerten für Neuwagen in Europa zuzustimmen. "Anspruchsvolle CO2-Grenzwerte sind nicht nur gut fürs Klima, sondern zahlen sich auch für Verbraucher aus", erklärte Gerd Billen vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) am Freitag in Berlin.

