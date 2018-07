Berlin (AFP) Im Konflikt um die Absicherung der Beschäftigten bei der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) hält die Gewerkschaft Verdi an den für Montag angekündigten bundesweiten Streiks fest. Eine am Freitag bekannt gewordene Erklärung von drei Bundesministern mit Zusagen für die Mitarbeiter sei "unzureichend" , sagte ein Verdi-Sprecher in Berlin. "Was verkauft werden soll, ist faktisch alter Wein in neuen Schläuchen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.