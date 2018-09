Berlin (AFP) Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland ist im August im Vergleich zum Vormonat weitgehend stabil geblieben. Wie das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin mitteilte, gab es einen minimalen Rückgang um 14 Anträge auf 9502. Im Vergleich zum August 2012 stieg die Zahl der Bewerber allerdings um 81 Prozent.

