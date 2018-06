Vilnius (AFP) - (AFP) Schwedens Außenminister Carl Bildt unterstützt die Forderung, den mutmaßlichen Chemiewaffen-Einsatz in Syrien vom Internationalen Strafgerichtshof untersuchen zu lassen. "Das ist ein Weg, es kann auch andere geben", sagte Bildt am Freitag in Vilnius zu Beginn eines Treffens der EU-Außenminister. Es bestehe die Pflicht zum Handeln. Der Bericht der UN-Experten zu dem Einsatz der Waffen müsse aber abgewartet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.