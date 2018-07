Mainz (AFP) - (AFP) Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Bayern kann die CSU einer neuen Umfrage zufolge auf eine absolute Mehrheit hoffen. Nach dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer Extra" kämen die Christsozialen auf 48 Prozent, wenn bereits am nächsten Sonntag gewählt würde. Der bisherige Koalitionspartner FDP muss hingegen um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die Liberalen kommen in der Umfrage derzeit nur auf vier Prozent.

