St. Gallen (dpa) - Höhere statt niedrigere Spritpreise durch die neuen Meldestelle für Kraftstoffe - das befürchtet der Unternehmer und Wissenschaftler Holger Haedrich. Er hat in einer Studie gemeinsam mit der Schweizer Universität St. Gallen die Wirkung der Markttransparenzstelle untersucht. Sie mache den Markt nicht nur für die Autofahrer transparent, sondern auch für die Mineralölkonzerne und Tankstellenbetreiber. Die Tankstellen könnten so noch einfacher ihre Preise an die der örtlichen Konkurrenz anpassen.

