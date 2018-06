München (SID) - Jubiläum, Tor-Rekord - und das WM-Ticket zum Greifen nah: Nach einem rundum gelungenen und harmonischen Abend kann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft endgültig für die WM 2014 in Brasilien planen. Nach dem 3:0 (1:0) gegen den bisher ersten Verfolger Österreich in München steht die Tür zur WM sperrangelweit offen - die Vertragsgespräche mit Bundestrainer Joachim Löw, Teammanager Oliver Bierhoff und dem als neuen Sportdirektor gehandelten Co-Trainer Hansi Flick könnten demnach schon Ende nächster Woche in die heiße Phase gehen.

Umjubelter Mann am Freitagabend war Miroslav Klose, der durch das Führungstor (33.) zum 1:0 nach elf Monaten Wartezeit den 39 Jahre alten Tor-Rekord von Gerd Müller einstellte. Toni Kroos (51.) sorgte dann in seinem Wohnzimmer frühzeitig für die Entscheidung, ehe sein Bayern-Kollege Thomas Müller zum Endstand (88.).

Gefeiert wurden ebenso wie die Torschützen auch Kapitän Philipp Lahm, der durch sein 100. Länderspiel als achter Spieler der DFB-Geschichte in den "Hunderter-Club", aufstieg und sein Vorgänger Michael Ballack, der dreieinhalb Jahren nach seinem 98. und letzten Länderspiel endlich offiziell verabschiedet wurde.

Nach dem erhofften Sieg gegen den Nachbarn, bei dem nach langer Zeit auch die deutsche Abwehr über weite Strecken des Spiels mal wieder überzeugen konnte, kann die DFB-Auswahl bereits am Dienstag mit dem eingeplante Pflichtsieg auf den Färöern vorzeitig die Reise zum Zuckerhut perfekt machen, sofern die Konkurrenz mitspielt.