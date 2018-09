Tiflis (SID) - Welt- und Europameister Spanien hat seinem Torhüter und Kapitän Iker Casillas zum 150. Länderspiel ein standesgemäßes Geschenk gemacht. Die Iberer siegten in der WM-Qualifikation in Finnland durch Treffer von Jordi Alba (19.) und Alvaro Negredo (86.) 2:0 (1:0) und führen die Qualifikationsgruppe I mit 14 Punkten weiter vor Frankreich (11) an.

Der Ex-Weltmeister muss sich beim Kampf um ein Ticket für die WM 2014 in Brasilien allmählich mit dem Umweg über die Play-off-Runde anfreunden. Die Franzosen kamen mit Europas Fußballer des Jahres Franch Ribéry von Triple-Gewinner Bayern München in Tiflis gegen Gastgeber Georgien nicht über ein enttäuschendes 0:0 hinaus.