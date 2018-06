London (AFP) - (AFP) Ein neuer Film über die verstorbene Prinzessin Diana hat am Donnerstagabend in London Premiere gefeiert. Die britisch-australische Schauspielerin Naomi Watts, die in dem Film "Diana" die Hauptrolle spielt, zeigte sich mit ihrem Filmpartner Naveen Andrews in einem engen weißen Kleid auf dem Roten Teppich am Leicester Square. Andrews spielt den pakistanischen Chirurgen Hasnat Khan, der dem Film zufolge Dianas eigentliche große Liebe gewesen sein soll.

