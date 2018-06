Johannesburg (dpa) - Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Südafrika mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 30 wurden verletzt, als ein Lastwagen in vier voll beladene Minibus-Taxis und ein Auto krachte. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Nachrichtenagentur Sapa in Pinetown unweit der Metropole Durban. Das Verkehrsministerium ordnete Ermittlungen zur Unfallursache an. Der Lastwagenfahrer wurde festgenommen. Ihm wird rücksichtsloses Fahrverhalten vorgeworfen.

