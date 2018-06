New York (AFP) Der US-Autobauer Ford hat einen Bericht über einen Wechsel von Konzernchef Alan Mulally an die Spitze von Microsoft dementiert. Mullaly werde, wie schon im vergangenen November angekündigt, mindestens bis Ende 2014 Chef von Ford bleiben, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Auch Mullaly selbst meldete sich zu Wort: "Ich liebe es, für Ford zu arbeiten", sagte er im US-Sender CNBC.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.