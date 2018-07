Offenbach (dpa) - Der Sommer ist noch lange nicht vorbei. Zwar herrscht für die Meteorologen schon seit dem 1. September Herbst, aber Hoch "Hannah" treibt die Temperaturen in Deutschland noch einmal auf hochsommerliche Werte.

Am Wochenende drohe allerdings Eintrübung von Westen, sagte Meteorologe Martin Jonas vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Dort könne es auch regnen. Aber von herbstlicher Kühle ist auch dann noch nichts zu spüren - es bleibt warm bei über 25 Grad.

"Spätsommer 1" nennen die Meteorologen die aktuelle Schönwetterphase, die in der Regel vom 29. August bis zum 5. September auftritt. In etwa zwei von drei Jahren sei dieses Wetter überall in Deutschland zu beobachten. Auch einen "Spätsommer 2" kennen die Experten als regelmäßig auftretendes Phänomen. "Wenn er pünktlich ist, beglückt er uns in der nächsten Woche", sagte Jonas.