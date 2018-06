Kabul (AFP) - (AFP) Die Taliban haben nach eigenen Angaben eine im August entführte afghanische Parlamentsabgeordnete freigelassen. Fariba Ahmadi Kakar sei am Samstag ihren Verwandten in der Provinz Ghasni übergeben worden, teilte die radikalislamische Rebellenbewegung in einer Erklärung mit. Im Gegenzug habe die Regierung in Kabul vier Frauen und zwei Kinder freigelassen, die als Angehörige von Taliban-Kämpfern inhaftiert worden seien. Eine unabhängige Bestätigung für die Angaben lag zunächst nicht vor.

