Ljubljana (dpa) - Im lauschigen Garten der Botschaft im Nordwesten der slowenischen Hauptstadt startete das junge Team von Bundestrainer Frank Menz die etwas andere Regeneration für den Pflichtsieg am Sonntag, mit dem die kleine Chance auf die Euro-Zwischenrunde erhalten werden soll.

Das Kuchenbüfett entlockte Bastian Doreth Stunden nach der zweiten EM-Enttäuschung wieder ein freudiges Lachen. "Schwarzwälder Kirschtorte", schwärmte der Basketball-Nationalspieler während des abendlichen Empfangs bei der deutschen Botschafterin in Ljubljana.

"Wir müssen einfach wegkommen vom Basketball, einen Tag runterkommen und dann mit neuem Elan gegen Großbritannien spielen", sagte Kapitän Heiko Schaffartzik nach dem unnötigen 83:88 gegen die bislang ungeschlagene Ukraine.

Bei der ersten knappen Niederlage im Verlängerungskrimi gegen Belgien hatte das junge Team noch emotional und physisch ausgelaugt vom Auftaktcoup über Frankreich gewirkt. Doch auch in der dritten Partie schlichen sich immer wieder Leichtsinnsfehler und Nachlässigkeiten ein, die nun schleunigst abgestellt werden sollen.

"Es ist wichtig, dass wir 40 Minuten Gas geben, wir müssen den Rebound kontrollieren und nach vorne pushen", forderte Philipp Zwiener für das Duell mit den Briten. Die Ukraine hatte noch doppelt so viele Rebounds wie die deutsche Mannschaft am offensiven Brett gesammelt. "Wir haben nichts mehr zu verlieren, das muss uns bewusst sein. Ich glaube immer noch, dass wir es schaffen können", sagte Flügelspieler Zwiener.

Die Hoffnung beruht allerdings auch auf Rechenspielen - die deutsche Mannschaft hat ihr Schicksal nicht mehr selbst in der Hand. Bei Siegen über Großbritannien und am Montag gegen Israel müsste das Team beispielsweise auf zwei Niederlagen von Belgien oder ein erneutes Straucheln von EM-Mitfavorit Frankreich gegen die Ukraine setzen, damit der Sprung unter die Top 3 der Vorrundengruppe A noch gelingen kann.

Zuspruch für die Nervenprobe erhalten die Menz-Männer dabei von prominenten Weggefährten aus der Heimat. "Sie sind noch nicht ganz raus", betonte Superstar Dirk Nowitzki via "Bild"-Zeitung (Samstag). "Allerdings ist das Problem in unserer Gruppe, dass da jeder jeden schlagen kann."

Auch der ehemalige Bundestrainer Svetislav Pesic will sich noch nicht mit dem ersten EM-Vorrundenaus seit 1995 abfinden. "Die Mannschaft hat die Qualität, um in dieser Gruppe den dritten Platz zu belegen", sagte der Serbe am Freitagabend in Köln. Vielleicht wäre es besser gewesen, nicht gegen die Franzosen zu gewinnen, vermutete der Erfolgscoach. "Aber jetzt kommen mit Großbritannien und Israel zwei weitere Gegner, die man schlagen sollte. Und dann ist noch alles drin."

Daran glaubt auch Botschafterin Anna Prinz, die im blauen Kleid auf der Terrasse ihrer Residenz letzten Mut zusprach: "Ich bin sicher, dass wir das zusammen packen." Dann könnten die deutschen Korbjäger auch den Plan von Ingo Weiss umsetzen - es habe für die Residenz-Visite direkt im Anschluss an das Ukraine-Spiel vorab die Optionen Regeneration oder Party gegeben, sagte der Verbandspräsident: "Wahrscheinlich regenerieren wir ein klein wenig, und verschieben die Party auf Sonntag."

