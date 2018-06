Bamberg (AFP) Grüne und Linkspartei haben die Unterstützung der Bundesregierung für die Syrien-Erklärung des G-20-Gipfels kritisiert. Die Regierung verfolge in der Syrien-Politik einen "abenteuerlichen Zickzack-Kurs", sagte Grünen-Chefin Claudia Roth am Samstag bei einer Parteiveranstaltung in Bamberg. Sie kritisierte insbesondere, dass die G-20-Staaten nicht den UN-Bericht zum mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen in Syrien abgewartet hätten. "Man delegitimiert die Inspektoren", sagte Roth. "Man braucht eine gemeinsame Antwort, aber es muss die richtige Antwort gefunden werden."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.